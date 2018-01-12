ОНФ выяснил у российских школьников, что такое патриотизм

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

72 процента российских школьников считают себя патриотами, показал опрос, проведенный Общероссийским народным фронтом (ОНФ), сообщает RT.

75 процентов учащихся полагают, что патриотизм проявляется в любви к своей стране и гордости за нее. 56 процентов назвали патриотизмом знание истории и гимна. Патриотизм проявляется в готовности защищать родину, считают 49 процентов.

25 процентов респондентов назвали патриотизмом сохранение исторической памяти, участие в памятных мероприятиях, 23 – воспитание патриотизма в своих детях, 19 – нежелание уезжать из России, 18 – поддержку российских спортсменов и деятелей культуры, 15,5 – проявление активной гражданской позиции в конкретных делах.

30 процентов учащихся, по их словам, состоят в органах школьного самоуправления, 26 процентов занимаются волонтерской деятельностью, 17 процентов школьников участвовали в работе молодежных парламентов и советов, 12 процентов участвовали в проектах общественных организаций, 9 процентов принимали участие в акциях протеста.

Информацию о политической, экономической жизни страны школьники берут из соцсетей и телевидения (по 60 процентов).