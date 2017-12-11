ДОСААФ планируют готовить кинологов для армии

11 декабря, 00:00
Фото: пресс-служба ДОСААФ России
ДОСААФ планируют освоить новое направление по подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах. В этом году более 50 юных москвичей начали обучение в Центральном клубе служебного собаководства Оборонного общества и вступили в движение "Юнармия". Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе ДОСААФ России.
"Особенность и уникальность этого военно-патриотического клуба состоит в том, что основной упор в образовательном процессе буден сделан на овладении ребятами профессией военного кинолога", – пояснил Герой России, руководитель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ Вячеслав Сивко.
Начинаются занятия с курса молодого бойца и усиленной физподготовки. Затем наступает очередь занятий с четвероногими напарниками. После прохождения трехлетнего учебного процесса юнармейцы Центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ России смогут получить специальности вожатого или дрессировщика служебных собак.
Фото: пресс-служба ДОСААФ России
Однако пока эти квалификации не считаются военно-учетными специальностями, поскольку госзаказа на таких специалистов нет. В пресс-службе Оборонного общества пояснили, что по итогам обучения этих 50 человек планируют представить свои успехи Министерству обороны и, возможно, расширить список направлений подготовки молодежи к армии.
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Сегодня ДОСААФ готовит водителей, стрелков-парашютистов для ВДВ. Кроме того, ДОСААФ Москвы будет готовить школьников для службы в рядах Военно-морского флота. Молодым людям предложат обучение по специальностям "водолаз" и "матрос".
Также по инициативе Оборонного общества московских школьников будут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами. Сейчас Оборонное общество прорабатывает программу подготовки операторов БПЛА. Она будет завершать курс обучения в школе авиамоделизма ДОСААФ.
А еще готовятся к открытию радиошкола и школа робототехники. Эти проекты разрабатываются совместно с техническими вузами, чтобы после окончания школы воспитанники могли продолжить обучение по инновационному направлению.
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