Россия в два раза увеличила число стипендий для студентов из Анголы – МИД

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Россия увеличила число стипендий для получения образования в стране для граждан Анголы со 145 до 300. Об этом заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Николай Варич, передает РИА Новости.

По его словам, замечен интерес ангольской молодежи к получению высшего образования в России. Поэтому была увеличена квота стипендий для ангольцев с текущего года, сказал Варич.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект, согласно которому студентам будет назначена стипендия не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предлагается утвердить изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании". Так, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, которые учатся очно на бюджете, госстипендии будут назначаться согласно МРОТ.

В этом году размер стипендии студентов университетов составляет 1 825 рублей в месяц, для студентов колледжей – 664 рубля. Государственная соцстипендия для социально незащищенных студентов в вузах составляет 2 739 рублей, а в ссузах – 996 рублей.

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