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В России работают над учебным пособием по военной истории для 5–11-х классов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

"Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории, в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса", – сказал он.

Между тем Мединский добавил, что параграф "Минские соглашения – что это было" нового учебника "История России" для 11-х классов был написан после откровений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также бывших президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко. Он заявил, что договоренности были изначально для перечисленных лиц обманом, в то время как Россия подобным образом пыталась добиться мира в Донбассе.

Новую серию учебников по истории России интегрируют в систему образования с 1 сентября 2023 года. Они предназначены для учеников 10–11-х классов.

Ранее издательство "Просвещение" напечатало основную партию новых учебников по истории. Производством пособия занимаются семь комбинатов. Первая партия должна была отправиться в школы Сахалина 11 августа.



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