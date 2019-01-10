Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Онлайн-регистрация на участие в ГИА появилась на mos.ru. Сервис был разработан департаментом информационных технологий Москвы совместно со столичным департаментом образования и науки. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь для подачи заявления не надо идти в школу – для регистрации на экзамен достаточно обсудить перечень предметов для сдачи в кругу семьи и с комфортом заполнить форму в электронном виде не выходя из дома", – сказала она.

Для пользователей доступна регистрация на участие в ОГЭ, в итоговом сочинении для допуска к ЕГЭ и в самом ЕГЭ. Также на портале предусмотрена возможность выбора формы экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья.

В конце декабря Рособрнадзор утвердил новые правила сдачи Единого государственного экзамена. Те, кто будут сдавать ЕГЭ по математике, уже не смогут выбрать сразу базовый и профильный. Провалившим профильный экзамен для пересдачи останется базовый уровень. А выпускники прошлых лет, получившие аттестат, теперь лишены такой возможности.

Также выпускники смогут выбрать не из четырех иностранных языков, а из пяти. К английскому, французскому, немецкому и испанскому добавили и китайский.

Кроме того, появилась возможность сдавать информатику не только с использованием бумажных бланков, но и в компьютерной форме. Благодаря этому сократится время проверки, отметил учитель информатики Ильдар Хусаинов.

Для школьников, которые заканчивают девятый класс, обязательным станет итоговое собеседование по русскому языку. Прохождение собеседования будет допуском ко всем остальным экзаменам.