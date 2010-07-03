Digital Marketing Conference соберет в Москве экспертов со всего мира

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Уже в эту пятницу, 13 сентября, в Москве состоится XI ежегодная конференция для специалистов в области рекламы, маркетинга и коммуникаций Digital Marketing Conference.

Больше 10 лет на DMC собираются тщательно отобранные эксперты со всех уголков планеты – жюри ведущих фестивалей, обладатели Каннских львов, креативные директора глобальных брендов и многие другие.

На DMC-2019 про самые актуальные тренды и рекламу будущего расскажут Thais Bogarin (глобальный диджитал-контент менеджер компании Essity, получившей 13 Каннских львов за кампанию Viva la Vulva), Laura Dornheim (руководитель отдела коммуникаций EYEO – компании, стоящей за популярным блокировщиком рекламы AdBlock Plus), Mortem Grubak & Emil Asmussen (креативные директора Vice / Virtue в Северной Европе, обладатели Grand Prix и Glass Lion 2019 года), Jeffrey Castellano (исполнительный креативный директор IBM), Andre Matrazzo (основатель The Sexy Beast) и многие другие.

В этом году на конференции вместе с вдохновляющими кейсами будут обсуждаться актуальные темы, такие как важность разнообразия и равенства в творческих индустриях, значение культурной стратегии, бренд-активизм как главный тренд 2019 года, неизбежные изменения, которые несут за собой технологии. С программой и полным списком спикеров можно ознакомиться по ссылке.