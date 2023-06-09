В Минпросвещения РФ сообщили, что вторая смена не будет увеличена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство просвещения РФ не допустит увеличения в школах второй смены. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы в этом году уже решили проблему третьей смены. И не допустим увеличения второй смены", – сказал он.

В марте этого года отмечалось, что мероприятия по ликвидации третьей смены в российских школах завершатся в 2023 году. По словам замминистра просвещения России Татьяны Васильевой, для решения проблемы будут введены в работу еще 20 школ общей мощностью почти 11 тысяч мест.

Кравцов также сообщил, что Минпросвещения представит отдельный курс черчения для инженерных классов. Также в планах усиление курса по данной дисциплине в рамках предмета "технология".

Черчение появится в российских школах в 2024 году