Минпросвещения РФ представит курс черчения для инженерных классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ представит отдельный курс черчения для инженерных классов, а также усилит курс по данной дисциплине в рамках предмета "технология". Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал на международном форуме министров образования "Формируя будущее".

"У нас есть курс черчения в рамках предмета "технология", мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования", – цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что рассматривает вопрос создания нового учебника по этому предмету. Кроме того, Минпросвещения планирует организовать повышение квалификации преподавателей по черчению.

Ранее Владимир Путин поручил ввести черчение в школах РФ с 2024 года. Решение объясняется необходимостью укрепления кадрового потенциала промышленности. Кабмин должен будет исполнить поручение до 1 августа этого года.

Инициативу прокомментировал доктор физико-математических наук и первый проректор Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Сергей Хэкало. По его словам, предмет научит школьников стрессоустойчивости и быстрому принятию решений.

Черчение появится в российских школах в 2024 году