Бизнес не настроен помогать талантливым студентам – ректор МГУ

16:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский бизнес пока не настроен помогать талантливым студентам. Такое мнение высказал ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.
"Мне кажется, что в том числе наш бизнес и корпорации пока не настроены так, чтобы любой ценой самым талантливым помогать, учить их, а потом приглашать работать", – заявил Садовничий, выступая на пресс-конференции, посвященной фестивалю NAUKA 0+. Ректор МГУ выразил надежду, что в будущем ситуация изменится и "этому будет способствовать новая форма целевого приема, которая сейчас вводится".
По словам Садовничего, новая форма целевого обучения предусматривает более серьезную ответственность как со стороны студента, так и со стороны той компании, которая оказывает ему поддержку в учебе.
21 марта 2019 года в России вступило в силу постановление правительства "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования". Этот документ определяет особенности приема на целевое обучение в вузы: прием будет проводиться по отдельному конкурсу в рамках установленной квоты. Перечень специальностей и направлений подготовки устанавливает правительство. Как сказано в документе, целевое обучение повысит мотивированность молодежи в выборе места работы, а также ответственность работодателей за отбор кадров.
7 октября Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль NAUKA 0+. По словам мэра, на фестивале выступят три нобелевских лауреата. Они прочтут лекции про гены, ДНК и открытия Менделеева. Для посетителей NAUKA 0+ также подготовили выставки, эксперименты и химические шоу.
Фестиваль пройдет с 11 по 13 октября при участии департамента образования Москвы. Наряду с традиционными площадками , такими как "Экспоцентр", МГУ, парк "Зарядье", гостей фестиваля впервые примут Дворец пионеров на Воробьевых горах и инновационная лаборатория Huawei OpenLab.
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