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14:11

Госдума планирует рассмотреть законопроект о практической подготовке студентов

образование власть

14:11

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Фото: depositphotos/kasto

Законопроект, раскрывающий понятие "практическая подготовка студентов", должны рассмотреть в первом чтении Госдумы в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщила зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина.

Она отметила, что документ разослали во все регионы страны, и сейчас депутаты ожидают отзывы. Как только они поступят, комитет по образованию и науке рассмотрит законопроект.

"Я надеюсь, что до первого чтения мы точно дойдем в ближайшие два месяца", – приводит слова Духаниной Агентство "Москва".

По словам депутата, законопроект призван решить одну из проблем профессионального образования – недостаточный уровень реализации образовательных программ. Так, после выпуска у молодых специалистов наблюдается нехватка практических умений, на что указывают многие работодатели.

Ранее в Госдуме предложили сохранять стипендию студентам-троечникам, которые совмещают учебу с работой по выбранной специальности.

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образование власть

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