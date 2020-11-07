МГТУ им Баумана переходит на гибридную форму обучения с 9 ноября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
МГТУ имени Баумана переводит студентов на гибридную форму обучения с понедельника, 9 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Как отмечается, учащиеся первого и второго курсов останутся на очном обучении.
"Гибридное обучение позволит сохранить качество образования и разгрузит коридоры и аудитории – учащимся станет легче соблюдать дистанцию", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в рамках гибридного обучения часть занятий будет проходить дистанционно, часть – очно. В университете выберут оптимальный формат для каждой дисциплины и каждого вида занятий.
Ранее Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.
В столице школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. Объясняя принятие данного решения, Сергей Собянин отметил, что старшие классы более подвержены риску заражения коронавирусом. При этом школьники 1–5-х классов перешли на традиционный формат обучения.
Для снижения заболеваемости в Москве продлевают дистанционку
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