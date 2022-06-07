Москвичам рассказали, как подать апелляцию на результаты ГИА

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
Московские старшеклассники, которые не согласны с результатами государственной итоговой аттестации, могут подать заявление об апелляции онлайн на mos.ru.
Сделать это можно в течение двух рабочих дней после объявления результатов ГИА, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Уточняется, что подать апелляцию может сам участник аттестации, если ему исполнилось 14 лет, а также родитель или законный представитель. Для этого необходимо указать код регистрации на экзамен и номер паспорта.
После этого появится возможность скачать скан-копии бланков ответов и листа распознавания бланка, который используется для внесение ответов на задания.
"Необходимо подтвердить, что предоставленная работа ваша. Отметьте те задания, с оценкой которых вы не согласны и обоснуйте свое мнение", – говорится в сообщении.
Апелляцию зарегистрируют в течение трех часов, а экспертное заключение будет направлено в личный кабинет в течение двух рабочих дней. Если останутся вопросы или возражения, то можно будет воспользоваться онлайн-чатом, ссылка который будет направлена вместе с заключением.
Вместе с этим будет направлена ссылка на трансляцию заседания конфликтной комиссии, а ее решение появится в личном кабине в течение четырех рабочих дней.
Ранее клинический психолог-эксперт Мария Бабушкина рассказала, что готовящегося к ГИА или ЕГЭ ребенка не стоит наказывать за ту или иную неудачу, так как в этот момент школьнику нужна поддержка. Она подчеркнула, что перед экзаменом не нужно заставлять ребенка посвящать учебе все свободное время. Школьникам необходимо гулять, отдыхать и переключаться время от времени на что-то другое.
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