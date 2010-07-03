В Москве создали уникальное мобильное приложение для учащихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальное приложение для школьников и студентов разработали в технополисе "Москва". Оно позволяет транслировать занятия в учебном заведении в режиме реального времени, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сервис Everytale также автоматически переводит устную речь преподавателя в текст и выводит его на экран гаджета. Приложение создано для слабослышащих или слабовидящих учащихся, а также для тех, кто не может присутствовать на уроке.

Трансформация устной речи в письменную требует не больше секунды. Записи хранятся в облачном хранилище учреждения. Во время занятия школьники и студенты могут задать вопрос преподавателю в чате. Интерфейс сервиса доступен на русском и английском языках. Текст урока можно перевести на любой язык.

При регистрации в Everytale нужно указать свой статус – администратор (сотрудник образовательного учреждения) или пользователь (учащийся). Администратор создает страничку школы или вуза.

Чтобы подключиться к системе ученику, необходимо написать имя и фамилию, пол, номер телефона и адрес электронной почты. Затем требуется выбрать заведение, в котором он учится.

В феврале резидент технополиса "Москва" создал систему защиты музейных экспонатов, в основе которой лежит технология радиочастотной идентификации. Благодаря радиосигналам специалисты смогут автоматически определять местоположение предметов искусства, вести их учет и контролировать к ним доступ.