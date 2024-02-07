В России создали университетские венчурные фонды объемом 3,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ сформировал университетские венчурные фонды, общий объем инвестиций которых составил 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, такая мера необходима для поддержки студенческих стартапов. Как он утверждает, в список компетенций для инвесторов, которые будут вкладываться в фонд, вошли направления по робототехнике, микроэлектронике, биотехнологии, медицине, искусственному интеллекту и многим другим областям.

Ранее Чернышенко сообщил, что кабмин РФ выделит 2 миллиарда рублей на поддержку студенческих проектов в текущем году. По его словам, указанная сумма на 500 миллионов больше, чем в 2023 году.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году Москва помогла столичной молодежи, участникам московских программ молодежного технологического предпринимательства создать свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, подчеркнул мэр.



Московская молодежь открыла 130 стартапов в 2023 году