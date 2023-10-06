Инвестиции в развитие школы "Новый взгляд" составят более 7 млрд рублей

Фото: stroi.mos.ru

Инвестиции в школу "Новый взгляд" в Хамовниках составят более 7 млрд рублей до 2030 года. Новый кампус, рассчитанный на 540 учеников, заработает к началу следующего учебного года, сообщает пресс-служба инвестора школы – группы компаний "Регион".

"Образовательная модель школы "Новый взгляд" строится на развитии универсальных предпринимательских компетенций и поддержке достижения персональных образовательных целей ребенка. Кросс-дисциплинарные проекты станут основой для получения опыта решения реальных социальных, отраслевых и технологических задач, развития продуктового и бизнес-мышления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что система персонализированного обучения и профессиональная система тьюторского и карьерного сопровождения позволят ученикам определиться с карьерной траекторией за пределами традиционных профилей, ориентируясь на уникальное сочетание своих интересов, трендов рынка труда и вызовов современного мира.

"Инвестиции в школу "Новый взгляд" – это инвестиции в качественное образование, в будущее наших детей. Ключевая цель проекта – создание школы нового формата, выпускники которой в перспективе могут принести пользу обществу, дать значимый социальный эффект", – прокомментировал владелец группы компаний "Регион" Сергей Судариков.

В здании общей площадью 18 тысяч квадрантных метров будут функционировать 44 класса и 10 пространств для индивидуальной работы, включая кулинариум, VR-лабораторию, Fablab и STEAM-лабораторию, студии звуко- и видеозаписи, высокотехнологичные лаборатории естественных наук.

Ранее россияне рассказали, по каким критериям выбирают школу для ребенка. Примерно половина родителей в РФ (44%) готовы переехать в другой район города, чтобы их ребенок посещал лучшую школу. При этом 24% готовы взять в аренду квартиру в подходящем районе, а 19% – даже купить недвижимость. Еще 22% россиян при выборе жилья для покупки сразу изучали расположение ближайших школ в различных рейтингах.