Минобрнауки поручило вузам принимать абитуриентов из Белгородской области по собеседованию

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Минобрнауки РФ поручило вузам провести вступительные испытания для выпускников школ Белгородской области в форме собеседования, сообщается на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, которые устанавливают правила приема абитуриентов в 2023–2024 учебном году, рекомендуется до 7 июня.

Информацию о проделанной работе поручено предоставить до 8 июня, приложив подтверждающий документ за подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Ранее школьников из Шебекинского городского округа освободили от сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за обстрелов со стороны украинской армии. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, власти занялись проработкой механизма, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в университеты без ЕГЭ.

Два человека пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области