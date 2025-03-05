РЭУ имени Плеханова проведет проверку из-за жалоб студентов на преподавателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Администрация РЭУ имени Плеханова инициирует проверку после жалоб студентов на преподавателя, который ведет курс "основы военной подготовки". Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал декан факультета капитанов вуза Евгений Бирюков.

Как писал ранее телеграм-канал "Осторожно, Москва", речь идет о педагоге Олеге Воронине. Якобы он вел лекции в жесткой манере, используя ненормативную лексику, угрожая "дать леща" и называя учеников "дрессированными обезьянами". Также сообщалось, что выйти в туалет преподаватель разрешал только девушкам и мог выгнать из аудитории за зевок.

Еще студенты указывали, что на своих занятиях Воронин использовал шок-контент с изображениями травм без цензуры и выставлял строгие требования к ведению конспектов и их объему. Кроме того, сами занятия проводились в подвальных помещениях и на улице.

Причем студенты неоднократно обращались к руководству вуза, но не получали никаких ответов. Они утверждают, что Воронина не хотят убирать или сменять, потому что он "важный дядя".

На фоне ситуации декан факультета капитанов заверил, что поступившая информация об изложенных фактах уже изучается. После этого будет организована встреча с обучающимися и приняты соответствующие меры.

Бирюков обратил внимание, что Воронин является ветераном боевых действий и участником СВО. Кроме того, он начал работать на факультете с самого его основания.

Ранее следователи возбудили дело в отношении учительницы начальных классов, которая связывала детям руки скотчем в качестве наказания, в поселке Тавричанка Приморского края. В региональном СК РФ заявили, что женщина постоянно кричала на маленьких детей и портила их имущество.

При этом администрация школы не принимала никаких мер по этому поводу, несмотря на жалобы родителей. В связи с этим на учителя завели дело, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального ведомства доложить ему о ходе и результатах расследования.