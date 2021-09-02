Единое приложение для студентов РФ появится в начале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единое приложение для российских студентов планируется разработать в начале следующего года, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Речь идет о цифровой зачетке.

Ранее Шадаев заявил о необходимости единого мобильного приложения для электронных сервисов российских вузов. По его словам, ряд образовательных учреждений в период коронавирусных ограничений отработал использование электронных студенческих билетов и зачетных книжек.

Глава Минцифры выразил мнение, что описанная система также предоставит общий канал обратной связи со всеми студентами в электронном формате.

Также Максут Шадаев анонсировал запуск всероссийской платформы для дистанционного участия во вступительных испытаниях вузов.

Специалист напомнил и о работе сервиса для абитуриентов по подаче документов для поступления в высшие учебные заведения. Эта система работает с 20 июня и позволяет направить заявление на зачисление в пять вузов. При включении в итоговый список абитуриент может также в цифровом виде дать согласие на зачисление.