В Госдуме призвали проверять педагогов на "извращения" перед приемом на работу в школу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что перед приемом педагогов на работу в школу их следует проверять на адекватность. Об этом сообщает News.ru.

По мнению парламентария, кандидаты на такие позиции должны проходить предварительные собеседования с психологами, которые могли бы отслеживать "потенциальных извращенцев".

"Это вопрос об отсутствии проверок педагогов на их морально-психологическую готовность работать в школе. Он должен проходить особое тестирование. У нас 99% педагогов – отличные люди", – отметил депутат.

Однако 1%, по словам Милонова, постоянно "пытается набросить тень на остальных".

Подобным образом политик прокомментировал ситуацию с обвинением учительницы из Ленинградской области в домогательствах к ученику. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о 25-летней девушке, которая обвиняется в подобных действиях по отношению к ученику четвертого класса.

О произошедшем в полицию заявила мать 11-летнего мальчика. Она рассказала, что учительница приставала к ее сыну. Об этом женщина узнала из переписки мальчика с педагогом, где та отправляла ему свои интимные фото.

Сам мальчик рассказал, что учительница неоднократно трогала его в интимных местах и позволяла ему прикасаться к ней.

В связи с произошедшим в отношении 25-летнего педагога возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. По ней девушке может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы и запрет на работу в сфере образования.

Ранее в Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы. Инцидент произошел в средней школе № 34 имени Героя Советского Союза Кожевникова. Там, согласно видеозаписи, шестиклассница и взрослая женщина во время урока толкали друг друга и хватали руками.