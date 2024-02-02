02 февраля, 21:34Происшествия
В Госдуме призвали проверять педагогов на "извращения" перед приемом на работу в школу
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что перед приемом педагогов на работу в школу их следует проверять на адекватность. Об этом сообщает News.ru.
По мнению парламентария, кандидаты на такие позиции должны проходить предварительные собеседования с психологами, которые могли бы отслеживать "потенциальных извращенцев".
"Это вопрос об отсутствии проверок педагогов на их морально-психологическую готовность работать в школе. Он должен проходить особое тестирование. У нас 99% педагогов – отличные люди", – отметил депутат.
Однако 1%, по словам Милонова, постоянно "пытается набросить тень на остальных".
Подобным образом политик прокомментировал ситуацию с обвинением учительницы из Ленинградской области в домогательствах к ученику. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о 25-летней девушке, которая обвиняется в подобных действиях по отношению к ученику четвертого класса.
О произошедшем в полицию заявила мать 11-летнего мальчика. Она рассказала, что учительница приставала к ее сыну. Об этом женщина узнала из переписки мальчика с педагогом, где та отправляла ему свои интимные фото.
Сам мальчик рассказал, что учительница неоднократно трогала его в интимных местах и позволяла ему прикасаться к ней.
В связи с произошедшим в отношении 25-летнего педагога возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. По ней девушке может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы и запрет на работу в сфере образования.
Ранее в Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы. Инцидент произошел в средней школе № 34 имени Героя Советского Союза Кожевникова. Там, согласно видеозаписи, шестиклассница и взрослая женщина во время урока толкали друг друга и хватали руками.
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