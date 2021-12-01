Образовательные организации Москвы увеличили обороты за девять месяцев 2021 года

10:40
Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Объем платных услуг образовательных организаций за январь – сентябрь 2021 года увеличился до 132,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Более 82% выручки приходится на крупные и средние организации, которые продемонстрировали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. <...> Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 миллиарда рублей налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 миллиарда рублей – на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, поступления налога на доходы физлиц от организаций выросли на 7,6%, по специальным налоговым режимам – на 44,7%. При этом объем платных услуг вырос более чем на 34%.
Главными плательщиками налога на прибыль стали организации профессионального образования. Они же обеспечили основной объем поступлений по НДФЛ. А основным источником поступления налогов по специальным налоговым режимам стали организации дополнительного образования.
По словам главы департамента экономической политики Кирилла Пуртова, столичное образование демонстрирует хорошую динамику не только по сравнению с 2020 годом, но и с 2019-м.
"Благодаря стремительному развитию дистанционного образования и росту среди жителей столицы запроса на профессиональную переориентацию все больше москвичей стали интересоваться получением дополнительного образования и освоением новых профессий. Это вызвало быстрое развитие сегмента платных образовательных услуг, в первую очередь за счет повышенного спроса на дополнительное образование, что позволило отрасли быстро восстановиться после пандемии и вводимых ограничений", – рассказал Пуртов.
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