Новейший российский истребитель Т-50 совершил первый полет с новым двигателем

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Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый полет с двигателем второго этапа.

В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что полет выполнил герой Российской Федерации шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой" Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что успешный полет придал дополнительный импульс программе истребителя. Кроме того, это доказательство успешного развития отрасли авиастроения в стране, где местные специалисты способны создать высокоинтеллектуальные передовые системы.

Т-50 оснащен новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Эта модель бомбардировщика может выполнять задачи, которые ранее частично были под силу трем типам самолетов дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

В Минобороны уточнили, что серийное производство Т-50 может начаться в 2028-2029 годах.

Ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что истребитель Су-57 (Т-50) начнет поступать в российские войска в 2018 году.