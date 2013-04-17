Форма поиска по сайту

17 апреля 2013, 17:19

Жители Южного Тушино сообщают о свалке мусора во дворе дома

Жители района Южное Тушино сообщают об образовавшейся свалке во дворе нескольких домов.

По словам жителей, свалка образовалась во дворе дома №10 по улице Штурвальной и дома №15/1 по Химкинскому бульвару.

"Бытовые отходы не вывозятся, а складируются в глубине двора", - пишет читательница M24.ru.

