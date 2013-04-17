17 апреля 2013, 17:19Экология
Жители Южного Тушино сообщают о свалке мусора во дворе дома
Жители района Южное Тушино сообщают об образовавшейся свалке во дворе нескольких домов.
"Бытовые отходы не вывозятся, а складируются в глубине двора", - пишет читательница M24.ru.
