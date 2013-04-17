Жители Южного Тушино сообщают о свалке мусора во дворе дома

Жители района Южное Тушино сообщают об образовавшейся свалке во дворе нескольких домов.

По словам жителей, свалка образовалась во дворе дома №10 по улице Штурвальной и дома №15/1 по Химкинскому бульвару.

"Бытовые отходы не вывозятся, а складируются в глубине двора", - пишет читательница M24.ru.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.