Отель с фитнес-центром и кафе построят в СВАО

15-этажный апарт-отель появится на проспекте Мира в столице. Разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор.

В здании разместится 294 апартамента. На первом этаже расположатся вестибюли отеля и офисов, магазины, бар, два-кафетерия, фитнес-центр и рампа въезда–выезда в подземную автостоянку на 203 машино-места. На втором и третьем этаже будут офисы, а на этажах с 4-го по 15-й сделают апартаменты, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Основный пешеходный подход предполагается со стороны проспекта Мира, в том числе из подземного перехода и выхода из станции метро "Алексеевская". Вдоль северной стороны здания создадут пешеходный проход к улице Большая Марьинская.

Здание построят за счет инвестора, разрешение на строительство действует до января 2020 года.

В СВАО также появится апарт-отель на 991 место в составе транспортно-пересадочного узла "Ботанический сад". Еще один апарт-отель возведут на территории промзоны ЗИЛ. Всего до конца 2017 года планируется открыть 16 новых гостиниц.