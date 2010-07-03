Столица обросла поселками-призраками

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Можно ли вернуть жизнь поселкам-призракам в Подмосковье
Москва обросла поселками-призраками – по всему Подмосковью разбросаны недостроенные коттеджи, в которых никто не живет. Как выяснил телеканал Москва 24, это должно было быть элитным жильем, а превратилось в руны.
Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова сообщила, что заброшенные каркасы недалеко от села Ильинского Московской области являются бывшим проектом экс-министра финансов Алексей Кузнецова.
Подобных недостроенных коттеджей в Подмосковье почти 800. В основном их возводили бизнесмены в 90-е годы.
Адвокат Игорь Ким сообщил, что в некоторых случаях не зарегистрировали генеральный план застройки, в других – не были выданы разрешения на подключение к источникам питания.
"Но основной причиной, я считаю, что земли не были переведены из сельскохозяйственного назначения в индивидуальное жилищное строительство", – отметил Ким.
Каркасы не могут снести из-за того, что они являются частной собственностью, а застройщика найти ужу практически невозможно.
На сегодняшний день на заброшенных участках играют в пейнтбол.
Ранее сообщалось, что деревня Монти-Щага на юге Швейцарии объявила о продаже домов за один швейцарский франк (примерно 64 рубля). Предложение распространялось на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичино, поэтому будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.
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