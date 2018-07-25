В России могут ввести единую систему контроля деятельности застройщиков

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Москомстройинвест предложил Минстрою РФ создать единую для всех регионов систему контроля за деятельностью застройщиков в сфере долевого строительства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Изменения в законе о долевом строительстве ввели такой документ как сводная накопительная ведомость", – отметил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Он также отметил, что единых механизмов контроля финансовой составляющей деятельности застройщика у регионов пока нет. В связи с этим, добавил Тимофеев, ведомство решило совместно с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и Минстроем "сделать методику контроля, которую можно распространить и на регионы".

Как пояснил Тимофеев, в настоящее время деятельность застройщиков контролируют при помощи анализа ежеквартальной отчетности и посредством трех нормативов, которые, однако, не позволяют определить состояние финансово-хозяйственной деятельности застройщика.

По словам главы Москомстройинвеста, нередко один застройщик предоставляет поручительство другого, чтобы подтвердить наличие у него необходимого объема средств.

"У нас нет всероссийской базы поручительств. Мы понимаем, что застройщики друг за друга поручаются в разных регионах, но по балансам они эти поручительства не отражают", – рассказал Тимофеев. Сколько всего выдано таких поручительств, можно будет узнать после создания общероссийской базы, добавил он.

По данным ведомства, сейчас в столице строятся 519 объектов с привлечением средств дольщиков, причем по 84 объектам гражданская ответственность застройщика застрахована в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства. Кроме того, еще 351 объект был застрахован в страховых компаниях.