В Госдуме исключили рост цен на жилье из-за закона о регулировании долевого строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме заверили, что принятие закона о регулировании долевого строительства не приведет к росту цен на жилье. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на пресс-конференции по долевому строительству.

"Что касается цен, я не вижу ни одного объективного основания, чтобы цены на квадратный метр повысились", – цитирует его Агентство "Москва". Слухи о мнимом повышении стоимости жилья депутат назвал "спекулятивными историями", которыми без обоснования пользуются застройщики. "С изменением законодательства цены на текущие объекты в принципе никак не связаны", – пояснил Николаев.

Закон о регулировании сферы долевого строительства вступил в силу с 1 июля 2018 года.

Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев рассказал, что сейчас столичные застройщики имеют большой задел по жилым проектам, оформленным до 1 июля. По словам главы ведомства, это позволит не повышать цены на квартиры.