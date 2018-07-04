Вывод на рынок оформленных до 1 июля проектов позволит не повышать цены на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Застройщики Москвы имеют большой задел по жилым проектам, оформленным до 1 июля. Благодаря этому девелоперы смогут не поднимать цены на квартиры. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает Агентство "Москва".

По его словам, цена в ближайшее время может стать выше из-за иных причин. Тенденция начнет проявляться в следующем года, пояснил Тимофеев. "Беспокоиться нечего, на рынок выходит много новых проектов, оформленных по старым правилам", – заключил он.

1 июля начал действовать закон о совершенствовании регулирования сферы долевого строительства. Председатель Москомстройинвеста уточнял, что новые требования к застройщикам, привлекающим средства граждан по договорам долевого участия в строительстве, значительно не повлияют на рынок недвижимости Москвы.

Ранее сообщалось, что девелоперы повысили цены на жилье примерно на 5–6 процентов. Застройщики подчеркнули, что это плановые изменения.