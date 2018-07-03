Выдано разрешение на строительство 104-этажного небоскреба в "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 104-этажного небоскреба с офисами и апартаментами в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Объект расположен по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, вл. 13 (ЦАО, Пресненский). Срок действия разрешения на строительство – до октября 2024 года", – говорится в сообщении.

Высота 104-этажного здания составит 400 метров. В здании расположатся 1,4 тысячи квартир, четырехэтажная подземная парковка, офисы, детский досуговый центр и спорткомплекс с бассейном. Жилье разместится с 14 по 98 этажи высотной части корпуса. До 75 процентов квартир составят студии с одной спальней площадью от 60 до 90 квадратных метров. На 100-104 этажах разместятся ВИП-апартаменты.

На уровне второго этажа в здании будет открытая терраса, на кровле здания построят общественную смотровую площадку. Здание также получит четыре подземных этажа для парковки и размещения инженерного оборудования.

Как сообщал ранее журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, небоскреб планируется построить к 2022 году.

Инвестор – "Мосинжпроект". Проект подготовило архитектурное бюро Сергея Скуратова.

Сейчас самым высоким строением "Москва-Сити" является 95-этажная башня "Восток" комплекса "Федерация" высотой 374 метра.