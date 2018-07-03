Выдано разрешение на строительство 104-этажного небоскреба в "Москва-Сити"

3 июля, 12:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 104-этажного небоскреба с офисами и апартаментами в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Объект расположен по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, вл. 13 (ЦАО, Пресненский). Срок действия разрешения на строительство – до октября 2024 года", – говорится в сообщении.
Высота 104-этажного здания составит 400 метров. В здании расположатся 1,4 тысячи квартир, четырехэтажная подземная парковка, офисы, детский досуговый центр и спорткомплекс с бассейном. Жилье разместится с 14 по 98 этажи высотной части корпуса. До 75 процентов квартир составят студии с одной спальней площадью от 60 до 90 квадратных метров. На 100-104 этажах разместятся ВИП-апартаменты.
На уровне второго этажа в здании будет открытая терраса, на кровле здания построят общественную смотровую площадку. Здание также получит четыре подземных этажа для парковки и размещения инженерного оборудования.
Как сообщал ранее журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, небоскреб планируется построить к 2022 году.
Инвестор – "Мосинжпроект". Проект подготовило архитектурное бюро Сергея Скуратова.
Сейчас самым высоким строением "Москва-Сити" является 95-этажная башня "Восток" комплекса "Федерация" высотой 374 метра.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: