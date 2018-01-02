На территории столичных промзон в 2018 году построят 3,8 млн кв. м недвижимости

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На территории столичных промзон в 2018 году построят почти 4 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В будущем году на территории реорганизуемых промышленных и коммунальных зон Москвы будет построено 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Планируется построить 56 различных объектов общей площадью почти 4 миллиона квадратных метров, помимо жилья, здесь будут строиться социальные объекты, а также инженерная и транспортная инфраструктура", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Левкин также напомнил, что за последние семь лет в бывших промзонах Москвы построено 6,1 миллиона квадратных метров жилья, 13 детсадов, шесть спортивных объектов, 13 школ, пять объектов здравоохранения и два объекта культуры.

Самыми перспективными с градостроительной точки зрения территориями, которые сейчас находятся в активной стадии освоения, стали Завод им. Лихачева (ЗИЛ), бывший Тушинский аэродром и московский металлургический завод "Серп и Молот".

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в столице ввели в эксплуатацию около восьми миллионов квадратных метров недвижимости. Из них чуть более трех миллионов квадратных метров жилья. Отмечалось, что из года в год объемы строительства в городе и ввода недвижимости в эксплуатацию остаются стабильными.

Кроме того, течение последних семи лет в столице построили примерно 56 миллионов квадратных метров недвижимости, причем значительная доля в этом объеме – 22 миллиона квадратных метров – отведена именно жилищному строительству. Фактически, с 2011 года в Москве построено 13 процентов от существующего объема недвижимости в столице.