Около 8 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в столице в 2017 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Денис Гришкин

С начала 2017 года в столице ввели в эксплуатацию около восьми миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса. ​

"По итогам текущего года в столице введено в эксплуатацию около восьми миллионов квадратных метров недвижимости, из них чуть более трех миллионов квадратных метров жилья", – приводит Агентство "Москва" слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Как отметил заммэра, из года в год объемы строительства в городе и ввода недвижимости в эксплуатацию остаются стабильными.

По словам Хуснуллина, в течение последних семи лет в столице построили примерно 56 миллионов квадратных метров недвижимости, причем значительная доля в этом объеме – 22 миллиона квадратных метров – отведена именно жилищному строительству. "Фактически, с 2011 года в Москве построено 13 процентов от существующего объема недвижимости в столице", – подытожил Хуснуллин.

Ранее заммэра сообщил, что с начала года на территории ТиНАО было введено в эксплуатацию около 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости.