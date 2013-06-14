"Мострансавто" запустило автобусы до Бобруйска

ГУП МО "Мострансавто" начало работу на первом регулярном международном маршруте "Москва – Бобруйск".

Автобусы маршрута №101 ежедневно отправляются с московского автовокзала "Щелково" и из Бобруйска в 07:00 и в 21:30 по местному времени.

Протяженность маршрута составляет 733 километра, время в пути – 15 часов. Стоимость проезда – 1026 рублей для взрослых и 513 рублей для детей.

Для перевозок с каждой стороны выделено по два комфортабельных автобуса междугороднего класса на 47 посадочных мест.