14 июня 2013, 18:09

Транспорт

"Мострансавто" запустило автобусы до Бобруйска

ГУП МО "Мострансавто" начало работу на первом регулярном международном маршруте "Москва – Бобруйск".

Автобусы маршрута №101 ежедневно отправляются с московского автовокзала "Щелково" и из Бобруйска в 07:00 и в 21:30 по местному времени.

Протяженность маршрута составляет 733 километра, время в пути – 15 часов. Стоимость проезда – 1026 рублей для взрослых и 513 рублей для детей.

Для перевозок с каждой стороны выделено по два комфортабельных автобуса междугороднего класса на 47 посадочных мест.

