Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря 2013, 16:41

Транспорт

До 21 декабря из-за ремонта отменены маршруты трамваев №20, 43 и 45

До 21 декабря продлевается ремонт трамвайных путей на Большой Андроньевской улице. В связи с этим отменяется движение трамваев, следующих по маршрутам №№ 20, 43 и 45.

Последний трамвай № 24 будет прибывать к Курскому вокзалу в 23.36, с прохождением станции метро "Авиамоторная" в 23.13, сообщает "Мосгортранс"

При этом движение после 23.13 будут маршрут будет проходить до Лефортовского моста. Первый трамвай № 24 отправится от Курского вокзала в 5.48.

Сайты по теме


наземный транспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика