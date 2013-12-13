13 декабря 2013, 16:41Транспорт
До 21 декабря из-за ремонта отменены маршруты трамваев №20, 43 и 45
До 21 декабря продлевается ремонт трамвайных путей на Большой Андроньевской улице. В связи с этим отменяется движение трамваев, следующих по маршрутам №№ 20, 43 и 45.
Последний трамвай № 24 будет прибывать к Курскому вокзалу в 23.36, с прохождением станции метро "Авиамоторная" в 23.13, сообщает "Мосгортранс"
При этом движение после 23.13 будут маршрут будет проходить до Лефортовского моста. Первый трамвай № 24 отправится от Курского вокзала в 5.48.
