Московские коммунальщики за сутки устранили более 20 подтоплений

За прошедшие сутки столичными коммунальщиками было ликвидировано более 20 подтоплений. В период с пятницы по воскресенье в Москве выпало 34 миллиметра осадков.

Это почти 30 процентов от месячной нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП "Мосводосток".

Сообщается, что за прошедшие сутки, в диспетчерскую поступило 22 заявки на устранение небольших подтоплений. В работе по их устранению было задействовано около 250 единиц спецтехники, а также 140 бригад рабочих.