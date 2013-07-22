Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля 2013, 18:56

Происшествия

Московские коммунальщики за сутки устранили более 20 подтоплений

За прошедшие сутки столичными коммунальщиками было ликвидировано более 20 подтоплений. В период с пятницы по воскресенье в Москве выпало 34 миллиметра осадков.

Это почти 30 процентов от месячной нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП "Мосводосток".

Сообщается, что за прошедшие сутки, в диспетчерскую поступило 22 заявки на устранение небольших подтоплений. В работе по их устранению было задействовано около 250 единиц спецтехники, а также 140 бригад рабочих.

наводнение осадки коммунальные службы чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика