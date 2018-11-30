Ученые обнаружили новую пользу аспирина

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Аспирин может помочь в борьбе с рассеянным склерозом. К такому выводу пришли специалисты Медицинского колледжа министерства по делам ветеранов Джесси Брауна в США, сообщает Medicalxpress.

В ходе исследования они проанализировали влияние низких доз лекарства на протекание аутоиммунного энцефалита – аналога рассеянного склероза у мышей.

Оказалось, что помимо облегчения симптомов, сопровождающих заболевание, аспирин тормозит его развитие.

В частности, аспирин способствовал уменьшению деградации миелиновой оболочки и снижению инфильтрации Т-лимфоцитов в спинной мозг.

Ранее ученые выяснили, что аспирин помогает при раке кишечника. Открытие сделали специалисты из Лидского университета (Великобритания).