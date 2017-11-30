Ученые открыли универсальный способ продлить жизнь

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Команда исследователей из США, Британии и Нидерландов открыла универсальный способ продления срока жизни для различных существ. В ходе эксперимента в Университетском колледже Лондона ученые узнали, что выживаемость дрожжевых клеток, продолжительность жизни плодовых мушек и нематод увеличилась почти на 10 процентов благодаря небольшому сокращению активности фермента РНК-полимераза III в преклонном возрасте.
Такие ферменты есть в большинстве клеток у всех видов животных, включая людей. Замедление деятельности РНК-полимераза III аналогично приему одного из иммунопрепаратов. То есть снижение его активности положительно сказывается на работе иммунной системы.
Кроме того, исследователи полагают, что действие фермента подавляет функции стволовых клеток, угнетает здоровье кишечника и сокращает срок жизни организма, "Аргументы недели".
Ранее ученые из университета Кейс Вестерн Резерв в США нашли действенный способ борьбы со старением. Им удалось открыть молекулярный механизм, влияющий на продолжительность жизни червей и млекопитающих. Оказалось, что животные с высоким уровнем определенных белков, как правило, живут дольше и менее подвержены возрастным заболеваниям. Ученые называют эти органические соединения Kruppel-подобными факторами транскрипции (KLF).
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