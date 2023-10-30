Телеканал Москва 24 представляет "Космонеделю" в проекте "Мослекторий"

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С 30 октября по 3 ноября зрители программы "Мослекторий" на телеканале Москва 24 смогут расширить границы своих знаний о космосе и узнать, где настоящий предел Солнечной системы, на какой планете можно обнаружить дождь из алмазов, какая у звезд эволюция и зачем они нужны галактике, что такое облако Оорта и когда люди смогут наконец собрать первый урожай на Марсе.

В научный экипаж проекта войдут пять крутых экспертов: руководитель Астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк, астрономы Тимур Крячко, Дмитрий Насонов, Екатерина Ефремова и доктор физико-математических наук Дмитрий Горбунов.

Смотрите научно-познавательные лекции о космосе в "Мослектории" на телеканале Москва 24 с 30 октября по 3 ноября в 00:10.

Летом Москва 24 открывала лекторий в парке искусств "Музеон". В павильоне телеканала можно было принять участие в съемках "Мослектория" и услышать выступления экспертов на самые интересные темы.