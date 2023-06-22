В проекте "Мослекторий" расскажут о неизбежной лжи, манипуляторах и БАДах

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

"Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов. Проект телеканала Москва 24, в котором лекторы помогут разобраться в последних достижениях медицины, питании, отношениях, строении ДНК, устройстве дна океана, поверхности Марса и многом другом.

Москва 24 открывает лекторий в парке искусств "Музеон". Приходите в павильон телеканала и примите участие в съемке программы. Для посещения лекций необходимо пройти регистрацию.

Расписание:

6 июля, 21:00

"БАДы: натурально, бесполезно или опасно?" Регистрация.

Научный журналист, токсиколог Алексей Водовозов расскажет, что ученые думают о БАДах и чем БАДы отличаются от витаминов, нужно ли бороться с авитаминозом и как понять, что требуется организму.

6 июля, 22:00

"Ловушка манипуляции". Регистрация.

Доцент факультета психологии МГУ имени Ломоносова Александр Рикель расскажет, как понять, что тобой манипулируют, по каким признакам можно распознать "кукловода" и как не стать его марионеткой.

7 июля, 21:00

"Почему человек не может не врать". Регистрация.

Нейрофизиолог Вера Толченникова расскажет, зачем люди врут, почему трудно говорить правду и можно ли вообще обойтись без лжи.