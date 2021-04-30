Ученые обозначили важную роль молний в очистке атмосферы

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Физики под руководством профессора Пенсильванского университета Уильяма Бруна выяснили, что молнии способствуют очищению атмосферы от смога и прочих загрязнений. Об этом сообщает журнал Science.
"Благодаря молниям образуется много окиси азота и других типов оксидантов: гидроксильного радикала (ОН) и гидропероксил-радикала (HO2), которые очищают атмосферу. Если наши расчеты верны, молнии отвечают примерно за 16% этих молекул в атмосфере планеты", – уточняется в исследовании.
Ученые пронаблюдали за молниями с помощью специализированного самолета NASA DC-8. Приборы на его борту фиксировали, как меняется состав атмосферы в процессе формирования грозового облака.
Источником очищающих элементов в воздухе стали как видимые молнии, так и слабые разряды.
По данным исследования, молнии способны образовывать от 2 до 16% от общего объема соединений в атмосфере. Это говорит о важной роли молний в ее очистке от загрязнений.
Это необходимо учитывать при оценке того, как глобальное потепление повлияет на частоту появления грозовых облаков в разных климатических поясах планеты.
Ранее ученые из США и Великобритании предположили, что удары молний могли послужить катализатором возникновения жизни на Земле, обеспечив необходимое для этого количество соединений фосфора.
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