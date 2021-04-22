Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые впервые смогли получить кислород из атмосферы Марса, эксперимент осуществил марсоход Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Perseverance. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Опыт был проведен во вторник, 20 апреля, с помощью аппарата MOXIE, установленного на борту марсохода. Исследователи смогли произвести примерно 5 граммов кислорода. Такого объема было бы достаточно для обеспечения дыхания человека в течение 10 минут.

В NASA уверены, что данная технология позволит в будущем производить запасы кислорода на Красной планете для осуществления пилотируемых полетов. Хотя ученые отмечают, что "демонстрация данной технологии только начинается", они надеются, что "научная фантастика станет реальностью" в ближайшем будущем.

Аппарат Perseverance ("Настойчивость") отправили на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.