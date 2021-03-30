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Наука

18:05

Прототип Starship компании SpaceX разбился при посадке в Техасе

наука

Прототип Starship компании SpaceX разбился при посадке в Техасе

Очередные летные испытания компании SpaceX закончились взрывом корабля при приземлении. Трансляция велась на YouTube.

Запуск корабля Starship SN11 происходил в районе Бока-Чика, штат Техас. За несколько минут Starship поднялся на высоту 10 километров. Планировалось, что корабль приземлится на площадку, находящуюся близ стартового комплекса, однако он потерпел крушение.

Испытания проводили в условиях густого тумана. Два предыдущих полета, проходивших в схожих погодных условиях, также закончились неудачей. В феврале удалось добиться вертикальной посадки корабля, однако спустя несколько минут он все равно взорвался.

Космический корабль многоразового использования Starship компании SpaceX готовит для отправки на Марс. Предполагается, что пассажирами корабля смогут стать 100 человек.

Ранее компания SpaceX Илона Маска опубликовала видео с самыми яркими моментами тестового запуска космического корабля Starship. И хотя испытания раз за разом заканчиваются взрывом, миллиардер сохраняет позитивный настрой.

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