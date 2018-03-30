В США впервые нашли останки новорожденного тираннозавра

30 марта 2018, 13:14
Фото: KU Lawrence/David Burnham
Палеонтологи впервые в истории обнаружили останки новорожденного тираннозавра. Открытие было сделано на севере США, пишут "Аргументы недели".
Как пояснили ученые из университете Канзаса, уникальная находка в будущем поможет ответить на вопросы о происхождении этого типа динозавров, об их облике и питании.
По словам палеонтолога Дэвида Бернхэма, останки очень молодых особей являются большой редкостью. Как следствие, ученые пока затрудняются с точностью назвать возраст и определить происхождение тираннозавра, ведь сравнивать им почти не с чем.
Ранее сообщалось, что в Египте нашли скелет десятиметрового динозавра, жившего более 75 миллионов лет назад. Специалисты заявили, что он является одним из наиболее полных из всех обнаруженных в Африке. В хорошем состоянии сохранились череп, нижняя челюсть, шея, позвоночник и конечности. Динозавр обитал на побережье древнего океана, где сейчас простирается пустыня, пояснили ученые.
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