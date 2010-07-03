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Технологии

29 октября, 18:59

Скончался бывший глава научно-исследовательского института "Роскосмоса" Анфимов

наука технологии

Фото: Роскосмос

Бывший генеральный директор АО "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), академик Николай Анфимов скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ученый был членом Российской академии наук, Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики имени Циолковского, удостаивался Государственных премий СССР и РФ. Кроме того, ему вручили премию правительства РФ в области науки и техники за работу с современными орбитальными космическими станциями "Салют", "Мир" и их модулей.

Анфимов был одним из тех, кто инициировал исследования механизмов и разработки моделей разрушения материалов в высокоэнтальпийных газовых потоках. Результаты данных работ применяли при создании космических кораблей "Восток" и "Союз".

В должности руководителя ЦНИИмаш с 2000 по 2008 год Николай Анфимов занимался подготовкой проектов федеральных космических программ, организовывал комплексное решение задач с привлечением организаций РАН, промышленности и учебных заведений.

В октябре стало известно, что в России построят специальный корабль для космических туристов. Разработку ведет "Роскосмос" по контракту с компанией Space adventures.

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