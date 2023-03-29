Конкурс "Снимай науку!" откроет прием заявок 2 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал "Наука" 2 апреля откроет прием фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских роликов и фотографий "Снимай науку!". Призовой фонд составит более 750 тысяч рублей.

Цель конкурса, который проводится с 2017 года, – популяризация научного знания. Главное новшество сезона-2023 – учреждение специальной номинации "Исследуя Мировой океан" в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом.

Организаторы приглашают фотолюбителей, видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих подать в качестве заявки научное фото или видео.

"Мы рады объявить старт нового сезона. Уверена, что в этом году нас снова ждут удивительные фото- и видеооткрытия мира науки, которыми мы сможем гордиться. C большим интересом жду работы в спецноминации "Исследуя Мировой океан" – снимки и видео этого загадочного мира большой воды предстанут в новых ракурсах в объективах наших участников. Это будет удивительное научное приключение! И я призываю всех, кто любит науку, всех, кто смотрит наш телеканал, поучаствовать в конкурсе", – говорит главный редактор канала Мария Семенова.

Подробная информация о номинациях и сроках проведения конкурса доступна на официальной странице.

Ранее в столице открылся прием заявок на конкурс "Покажи Москву!". Горожане смогут предложить свой вариант исторической, экологической, научной, спортивной или речной прогулки по Москве. Формат маршрута (пешеходный, велосипедный и другой) участники могут определить самостоятельно.

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