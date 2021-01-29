Казанский университет подготовит специалистов по созданию искусственного мяса

Фото: media.kpfu.ru
В Казанском федеральном университете (КФУ) появится новая образовательная программа для продвижения нано- и биотехнологических методов производства в пищевой промышленности.
Там будет осуществляться подготовка специалистов, которые смогут разрабатывать и внедрять технологии производства культивируемого мяса, говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Как рассказал профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, грант на разработку программы составляет восемь миллионов рублей.
По его словам, специалисты будут работать с биореакторами, 3D-биопринтерами, культивированием клеток человека, животных, а также проводить генетические и молекулярные анализы.
Актуальность программы обусловлена ростом потребления мяса в мире. Это грозит проблемами для экологии, так как процесс производства натурального мяса связан с увеличением выбросов парниковых газов.
В частности, следствием увеличения количества скота является рост углекислого газа из-за дыхания животных, а также метана – из-за пищеварительной деятельности млекопитающих.
Кроме того, присутствует этический аспект. "Стремление к исключению всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды будет полностью выполнено", – подчеркнул Ризванов.
Он заключил, что вкусовые отличия будут на первых порах, однако выразил уверенность, что с развитием технологий появится "продукт, максимально напоминающий мясо, имеющий такую же пищевую, вкусовую ценность".
Ранее стало известно, что в меню одного из российских производителей фастфуда появится искусственное куриное мясо, напечатанное на 3D-биопринтере.
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