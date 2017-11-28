На поверхности Марса планируется построить город-лес

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Определился победитель конкурса на создание проекта будущего города на Марсе. Поселение колонистов распланирует группа ученых из Массачусетского технологического института. Они представили на конкурс проект Redwood Forest, который представляет собой несколько куполов-деревьев, соединенных между собой системой тоннелей.
Проект должен стать основной для программы создания пригодных для жизни пространств на Марсе. Все конкурсанты обязаны были учитывать, что колонистам для строительства города придется использовать небольшое количество материалов.
Купола-деревья круглой формы станут домами для колонистов. В каждом из них будут жить по 50 человек. Всего планируется построить 200 куполов для 10 тысяч колонистов.
Перейти из одного защищенного пространства в другое можно будет с помощью своеобразной системой корней, или тоннелей, защищающих людей от космического излучения, сообщает "Вечерняя Москва".
До начала колонизации красной планеты еще довольно далеко. Однако в ближайшее время имена более двух миллионов жителей Земли будут отправлены NASA к Марсу. Исследовательский борт доставит чип с ними на поверхность 2018 году. В перечне 63,5 тысячи россиян. Россия стала шестой по числу поданных заявок страной.
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