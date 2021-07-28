Американские ученые открыли новую фазу жидкости

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Исследователи из Пенсильванского университета США открыли новую фазу жидкости в ходе изучения свойств сверхтонкого стекла. Об этом сообщает "Мир 24".

Ультратонкие стекла повышенной плотности применяются в создании оптических волокон и OLED-дисплеев и оптических волокнах, однако часто данный материал имеет проблемы со стабильностью. Ученые проводили эксперименты с целью решения этой проблемы, однако случайно получили совершенно неожиданный результат.

Стекло образуется в процессе затвердевания жидкости, при этом ее свойства меняются, но внутренняя структура остается практически прежней. Сверхтонкие стекла отличаются от других тем, что при отвердении сохраняют большее количество свойств жидкости. Именно это вызывает нестабильность и деградацию материала.

Для решения этой проблемы ученые решили опробовать использование другого метода, при котором газ превращается в жидкость. Множество проведенных экспериментов показало, что осаждение из паровой фазы позволяет избежать проявления ряда нежелательных свойств. Но также специалисты открыли и новую фазу жидкости, отличную от обычной.

По словам авторов исследования, новая фаза имеет иную структуру, которая отличается от обычной, примерно как алмаз от графена, – оба этих вещества являются твердыми телами из углерода, но существуют в разных формах.

Ученые намерены продолжать опыты в этом направлении. Они полагают, что благодаря данному открытию можно создать новый вид сверхтонкого стекла, более плотный и стабильный, который можно будет применять в разных устройствах.

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