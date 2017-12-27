Ученые РАН обратились к Путину с жалобами на реформу академии

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Ученые, академики и члены-корреспонденты РАН выразили недовольство реформой академии и пожаловались на работу Федерального агентства научных организаций (ФАНО) в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину.

Под письмом подписались около 400 человек. Его авторы жалуются на юридический статус научных институтов и самой академии, из-за которого возникает большинство проблем, полагают они. В тексте, опубликованном в газете "Коммерсант", говорится, что к научным организациям пытаются приложить неприменимые для них правила. При этом не учитывается творческий и поисковый характер работы исследователей.

Уточняется, что, согласно этим правилам, научные работники должны планировать количество открытий и публикаций. Но это невозможно, подчеркивают авторы письма.

Нововведения увязывают рост финансирования институтов РАН с требованием пропорциональным увеличением числа публикаций, что абсурдно, считают ученые. По их мнению, создана громоздкая неработающая система управления наукой. Стиль и методы работы ФАНО объективно направлены на разрушение науки и творческой атмосферы, заключили исследователи.

Они подчеркнули необходимость срочной смены статуса РАН и научных институтов и возвращение их под руководство академии. Кроме того, нужно будет существенно увеличить финансирование академической науки и пересмотреть его структуру, утверждают авторы письма. В системе РАН также следует воссоздать научную аспирантуру, а также полностью вывести академическую науку из-под юрисдикции Министерства образования и науки, отметили ученые.

Если не предпринять указанные меры, к марту 2018 года президент "примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира", добавили они. Исследователи выразили надежду на то, что этого не произойдет и власти исправят ситуацию.

Федеральное агентство научных организаций – федеральный орган исполнительной власти, учредитель и собственник федерального имущества, закрепленного за подведомственными ему организациями РАН. Его создали в 2013 году в ходе реформы РАН.

В результате преобразований РАН объединили с академиями медицинских и сельскохозяйственных наук. Организации, входящие в академии, и их имущество передали в управление ФАНО. 8 января 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список из 1007 научных учреждений, переданных в подчинение агентства. В начале июня 2015 года правительство утвердило правила координации между ФАНО и РАН.