Ученые РАН обратились к Путину с жалобами на реформу академии

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Ученые, академики и члены-корреспонденты РАН выразили недовольство реформой академии и пожаловались на работу Федерального агентства научных организаций (ФАНО) в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину.
Под письмом подписались около 400 человек. Его авторы жалуются на юридический статус научных институтов и самой академии, из-за которого возникает большинство проблем, полагают они. В тексте, опубликованном в газете "Коммерсант", говорится, что к научным организациям пытаются приложить неприменимые для них правила. При этом не учитывается творческий и поисковый характер работы исследователей.
Уточняется, что, согласно этим правилам, научные работники должны планировать количество открытий и публикаций. Но это невозможно, подчеркивают авторы письма.
Нововведения увязывают рост финансирования институтов РАН с требованием пропорциональным увеличением числа публикаций, что абсурдно, считают ученые. По их мнению, создана громоздкая неработающая система управления наукой. Стиль и методы работы ФАНО объективно направлены на разрушение науки и творческой атмосферы, заключили исследователи.
Они подчеркнули необходимость срочной смены статуса РАН и научных институтов и возвращение их под руководство академии. Кроме того, нужно будет существенно увеличить финансирование академической науки и пересмотреть его структуру, утверждают авторы письма. В системе РАН также следует воссоздать научную аспирантуру, а также полностью вывести академическую науку из-под юрисдикции Министерства образования и науки, отметили ученые.
Если не предпринять указанные меры, к марту 2018 года президент "примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира", добавили они. Исследователи выразили надежду на то, что этого не произойдет и власти исправят ситуацию.
Федеральное агентство научных организаций – федеральный орган исполнительной власти, учредитель и собственник федерального имущества, закрепленного за подведомственными ему организациями РАН. Его создали в 2013 году в ходе реформы РАН.
В результате преобразований РАН объединили с академиями медицинских и сельскохозяйственных наук. Организации, входящие в академии, и их имущество передали в управление ФАНО. 8 января 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список из 1007 научных учреждений, переданных в подчинение агентства. В начале июня 2015 года правительство утвердило правила координации между ФАНО и РАН.
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