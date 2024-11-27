В кишечнике снежных баранов нашли неизвестных науке инфузорий

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Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова и Арктического государственного агротехнологического университета обнаружили в желудочно-кишечном тракте снежных баранов три вида инфузорий, которые неизвестны науке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СПбГУВМ.

Всего специалисты обнаружил в ЖКТ животного 12 видов эндобионтных инфузорий – микроскопических одноклеточных организмов, играющих важную роль в процессе пищеварения травоядных. Они участвуют в процессе расщепления сложных растительных волокон, а также синтезируют питательные вещества из ограниченного рациона, состоящего из кустарников, ивы, березы и лишайников.

"Эффективность пищеварения снежного барана зависит от ферментативной активности определенных видов инфузорий, аналогично другим крупным травоядным животным Якутии. Разнообразие симбионтов у этих животных ограничено", – поделился ректор СПбГУВМ, доктор ветеринарных наук Кирилл Племяшов.

Обнаруженные одноклеточные организмы относятся к родам Entodinium, Eudiplodinium, Polyplastron, Metadinium и Ophryoscolex. Три новых вида инфузорий на данный момент проходят процедуру научного описания, ученые отнесли их к роду Eudiplodinium.

Отмечается, что данные об особенностях взаимодействия снежных баранов с микромиром предоставляют новые возможности для сохранения популяции этих редких животных в дикой природе.

Ранее ученые выяснили, что животные потребляют алкоголь чаще, чем предполагалось. По словам исследователей, потребление этанола может принести пользу диким животным. Во-первых, это источник энергии, а во-вторых, этанол может оказывать лечебное воздействие. Так, плодовые мушки специально откладывают яйца в вещества, содержащие этанол, который защищает их от паразитов.