Ученые нашли женщину, которая могла излечиться от ВИЧ самостоятельно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые нашли женщину, которая могла излечиться от ВИЧ без медицинского вмешательства, сообщает РИА Новости.

Специалисты изучили анализы людей, которые способны жить с вирусом иммунодефицита человека, не принимая лекарств для коррекции состояния здоровья. Их внимание привлекла женщина, которая прожила с вирусом около 25 лет.

Первичный анализ крови не выявил следов ВИЧ, но последующие изучения обнаружили у нее клетки вируса, но ни одна из них не оказалась способна к дальнейшему воспроизведению.

Уточняется, что для объявления данного случая уникальным экспертам не хватает сведений.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведет исследование распространения COVID-19 среди пациентов с ВИЧ. Отмечалось, что целью исследования является определение рисков инфицирования коронавирусом россиян с ВИЧ.