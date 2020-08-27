Ученые нашли женщину, которая могла излечиться от ВИЧ самостоятельно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые нашли женщину, которая могла излечиться от ВИЧ без медицинского вмешательства, сообщает РИА Новости.
Специалисты изучили анализы людей, которые способны жить с вирусом иммунодефицита человека, не принимая лекарств для коррекции состояния здоровья. Их внимание привлекла женщина, которая прожила с вирусом около 25 лет.
Первичный анализ крови не выявил следов ВИЧ, но последующие изучения обнаружили у нее клетки вируса, но ни одна из них не оказалась способна к дальнейшему воспроизведению.
Уточняется, что для объявления данного случая уникальным экспертам не хватает сведений.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведет исследование распространения COVID-19 среди пациентов с ВИЧ. Отмечалось, что целью исследования является определение рисков инфицирования коронавирусом россиян с ВИЧ.
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