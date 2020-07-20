Роспотребнадзор исследует распространение коронавируса среди пациентов с ВИЧ

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Роспотребнадзор проведет исследование распространения COVID-19 среди пациентов с ВИЧ, сообщает RT.

"Специалисты начали исследование влияния пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов", – говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Отмечается, что целью исследования является определение рисков инфицирования коронавирусом россиян с ВИЧ.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России возросла заболеваемость менингитом. Рост связан с отказом от вакцинации, а также с притоком в страну мигрантов, у которых не сделаны прививки.